Российский банк отберет у Армении крупное месторождение за долги

Газета "Грапарак" пишет со ссылкой на свои источники, что вчера в Армению прилетели представители российского банка VTB и сразу поехали на Техутское месторождение, передает Day.Az.

Дело в том, что генеральный директор ЗАО "Техут", входящего в состав группы компаний "Валлекс" Валерий Межлумян для эксплуатации месторождения взял довольно крупный кредит, заложив месторождение. В последнее время компания столкнулась с большими финансовыми проблемами и не может выполнить кредитные обязательства, в результате чего в банке VTB образовались просроченные кредиты на сумму порядка 380 млн. долларов.

"И банк уже начал процесс конфискации месторождения по кредиту. Как нам сказали, назначенное банком лицо временно займет должность директора, затем банк займется оздоровлением компании и продаст ее новому владельцу. По нашим сведениям, Валерий Межлумян поехал в Техут вместе с представителями банка, возможно, чтобы быть на чеку во время аудита на месторождении и его оценки по возможно высокой цене, чтобы можно было погасить весь кредитный портфель", - пишет издание.