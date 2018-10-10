Пользователи Facebook сказали правду Пашиняну
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян поведал своему народу, что все в стране идет хорошо, а нынешние трудности, оказывается, просто разогрев двигателей.
"Армения собирает силы для экономического взлета", - написал Пашинян в своем Facebook.
Для внушения оптимизма гражданам, глава правительства привел ряд показателей, которые должны были бы подтвердить его слова. Например, о том, что, начиная с мая и по сей день, активы банковской системы выросли на 10,5%, кредиты выросли на 7,0%, кредиты физлиц - на 10,4%, кредиты юридический лиц - на 4,3%, а вклады - на 9,2%.
Как отмечает "Спутник-Армения", пользователи, однако, подобный оптимизм премьера не разделяют. Многие под этой записью Пашиняна отмечают, что в период после революции были вынуждены брать кредит, и не от хорошей жизни.
"Простые граждане катятся в экономическую пропасть не менее стремительно, чем при прежних властях, если не больше. И приведенные показатели - это палка о двух концах", - пишет другой подписчик.
Многие граждане отмечают, что рост кредитов еще не означает экономическое развитие.
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