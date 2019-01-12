Азербайджан приветствует заявление Словакии - ПОДРОБНОСТИ

Азербайджан приветствует намерения Словакии сосредоточиться на предотвращении конфликтов в период своего председательства в ОБСЕ. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на заявление Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ.

"Мы приветствуем намерения Словакии в рамках ее председательства в ОБСЕ сосредоточиться на предотвращении, посредничестве и смягчении конфликтов и их гуманитарных последствий. Существующие конфликты в регионе ОБСЕ остаются самой серьезной угрозой миру и безопасности. Проблемы, возникающие в результате этих конфликтов, требуют последовательных усилий, направленных на их скорейшее разрешение, на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств-участников", - говорится в заявлении.

Далее, в документе говорится, что в свете многогранных угроз и вызовов содействие эффективному многостороннему сотрудничеству должно стать общей обязанностью, и Азербайджан приветствует включение этого вопроса в число приоритетов словацкого председательства.

"Азербайджан и Словакия поддерживают хорошие и дружеские отношения. Успешный визит премьер-министра Петера Пеллегрини в Азербайджан в ноябре 2018 года придал новый импульс для дальнейшего укрепления и расширения нашего сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес. Азербайджан высоко ценит готовность Словакии взять на себя ответственность за председательство в нашей организации в этот сложный период. Мы поддерживаем стремление Словакии содействовать диалогу, доверию и стабильности в регионе ОБСЕ, что, по нашему твердому убеждению, основывается на общем соблюдении всех принципов и обязательств ОБСЕ, начиная с Хельсинкского заключительного акта", - говорится в заявлении.

В документе также выражается поддержка намерениям Словакии укреплять толерантность и использовать инструментарий ОБСЕ для предотвращения радикализации и насильственного экстремизма, ведущего к терроризму.

Напомним, что министр иностранных дел Словакии и новый председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак недавно обозначил приоритеты председательства Словакии в ОБСЕ. В частности, он отметил, что ОБСЕ будет использовать возможности, созданные положительными импульсами в процессе нагорно-карабахского урегулирования.

"Словакия намерена быть справедливой и честной в роли партнера и посредника в ходе своего председательства в ОБСЕ в 2019 году. Мы сосредоточимся на таких вопросах, как посредничество в решении конфликтов и предотвращение конфликтов, а также их влияние на людей. Нам необходимо подготовиться к более безопасному будущему", - добавил Лайчак.

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