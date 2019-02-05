Никита Михалков назвал проармянский ТНТ овцами – СКАНДАЛ

Армянская сторона склонна обвинять во всех своих неприятностях и критике в свой адрес так называемый "азербайджанский агитпроп", который, дескать, поднимает шум в стакане воды и привлекает внимание к тому, что другие, может, и не заметили бы. Но это, конечно, ерунда.

Возьмем, например, бездарные "армянские" клоунские шоу на российском ТВ и последний непростительный ляп Comedy Woman под руководством Натальи Еприкян. Допущенное участницами шоу кощунство первым отметил не "азербайджанский агитпроп", а российские медиа. Даже такой ультра-лояльный к армянской тематике ресурс, как ИА REGNUM.

Напомним, что подопечные Еприкян в одной из своих программ оскорбили память Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, который попал в фашистский плен и был зверски замучен в концлагере Маутхаузен, отказавшись сотрудничать с врагом.

Возмущение вызвала вот эта реплика клоунесс:

"- Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал! - сообщает Екатерина Варнава.

- Это замерзший дух генерала Карбышева! - реагирует Наталия Медведева. - Он подошел к тебе сзади и приобнял..." - цитирует REGNUM.

Не удивительно, что внук генерала Карбышева собирается подавать в суд на Comedy Woman.

Свое возмущение подобным кощунством высказал и известный российский режиссер Никита Михалков. Коснувшись темы в своей авторской программе "Бесогон" в Youtube, он резко раскритиковал юмористическую программу Comedy Woman за шутки о Герое Советского Союза, назвав их "овцами".

"Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое - на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?", - цитирует Михалкова РИА Новости.

По его словам, генерал Карбышев был фантастической личностью. Михалков также привел слова генерала, сказанные им в последние секунды жизни: "Товарищи, думайте о родине, и мужество не покинет вас".

Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев стал олицетворением стойкости и мужества русского человека. В августе 1941 года он попал в плен к нацистам. К началу военных действий имя Карбышева уже было внесено в список лиц, которых фашисты планировали переманить на свою сторону. Видный ученый, военный специалист, он прошел через настоящий ад немецких лагерей, но так и не сдался, предпочтя предательству смерть.

Карбышев погиб 18 февраля 1945 года. Его вместе с другими узниками (около 500 человек) вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе. Звание Героя Советского Союза было присвоено генералу-лейтенанту посмертно (28 февраля 1948 года).

Примечательно, что оскорбительные реплики прозвучали, оказывается, в 2013 году, но заговорили о них в российских СМИ только сейчас. Не заметили, или на тот момент Армения была для России ближе брата родного и замечать подобные безобразия было "не велено"?

И еще интересно, насколько громко хохотала аудитория над такой грубой шуткой. Ведь не смеяться над бездарными шоу еприкянов, мартиросянов, галустянов и прочих в России почему-то всегда считалось плохим тоном...

Зульфугар Ибрагимов