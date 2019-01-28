Армяне на ТНТ поиздевались над героем Советского союза, замученным фашистами - канал могут закрыть

Руководимое Натальей Еприкян пошлое шоу Comedy Woman в очередной раз возмутило российскую общественность своими оскорбительными шутками на недопустимые темы.

В этот раз подопечные Еприкян под ее чутким руководством оскорбили память Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева.

В 1941 году при попытке выйти из окружения он был контужен и в бессознательном состоянии попал в плен. 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен Карбышева сначала зверски пытали, а после на морозе при - 12 °C обливали холодной водой. Когда он попытался уклониться от струи, его убили ударом дубинки по голове.

Вот что пишет об этой некрасивой ситуации ИА REGNUM:

"Мерзость произнесена в эфире Comedy Woman, где насколько бездарные, настолько и вульгарные (за редким исключением) девицы, отпочковавшиеся от КВН, где они, к слову, еще не были так убоги, пытаются делать бабло на как бы юморе. Быдлоюморе для быдла. Полностью мерзость звучит так:

- Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал! - сообщает Екатерина Варнава.

- Это замерзший дух генерала Карбышева! - реагирует Наталия Медведева. - Он подошел к тебе сзади и приобнял..."

Извините, нормальные люди, за то, что вас передернуло, как и меня, когда вы читали это. Я смотрел в оригинале - еще гаже: силиконовая девка шутит - силиконовые девки смеются.

Теперь внук генерала Карбышева, возмущенный и оскорбленный, собирается подавать в суд на Comedy Woman. И правильно. Однако изменит ли это сложившийся контекст? Прекратит ли поток аналогичной мерзости, льющейся на нас с телеэкранов?..

И не надо этих жалких, как передачка Comedy Woman, объяснений: мол, ну, это же юмор, шутка. Злодеи, как мы помним, сжигали людей на кострах, сажали их на кол или скармливали львам во многом тоже ради развлечения. Они ухохатывались, так весело им было. Вернем подобные развлечения? Кто первый в очереди - Comedy Woman?..

Мразотно не только от того, что так шутят о человеке, погибшем от жутких пыток в нацистском концлагере. Мразотно от того, что так веселятся в стране, отдавшей 27 миллионов жизней за победу над сатанинским злом. И у страны этой давно хотят отнять данную победу. На это работают миллиарды долларов и специальные институты. Подобными шутками Comedy Woman помогают им", - подчеркивает российское издание.

Автор статьи в ИА REGNUM обращает внимание на то, что все это безобразие на экране творится за деньги российских налогоплательщиков, и подчеркивает, что "российское телевидение превратилось не просто в помойку, не просто в цирк пошлости, а в сатанинский шабаш, где растаптываются наши святыни, где нам каждый раз напоминают, что люди вокруг - скот, что хохотать и презирать можно все".

"Давайте, наконец, определимся: сколько еще мерзавцы будут зарабатывать бабло, потешаясь над народом и его памятью? Сколько еще народ будут пытаться превращать в мерзавцев?", - вопрошает российское издание.

Отметим, что балаган под названием Comedy Woman, впрочем, как и "мужской" вариант шоу - Comedy Club, не особо церемонятся с вопросами нравственности. Пошлости, шутки ниже пояса, издевательство над всем и вся - это нормальная практика для этих так называемых стендап-шоу, сплошь и рядом руководимых на российском ТВ лицами с окончаниями фамилий на "ян". Никакой предвзятости, просто факты.

И хотя в октябре прошлого года у владельца этих армянских клоунад Артура Джанибекяна отобрали руководство субхолдингом "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ), объединяющим ТНТ, "Пятницу", "Матч ТВ" и другие каналы, он остался первым заместителем гендиректора этой структуры и продолжает отвечать за контенкт. Артур Джанибекян - основатель Comedy Club Production и, соответственно, "папа" Comedy Woman. "Мамой" же этого пошлого шоу является соплеменница Джанибекяна Наталья Еприкян. Она же основной автор сценариев для Comedy Woman. И за все скандалы, возникающие вокруг передачи, нужно благодарить именно ее.

Как будут действовать родственники Карбышева и как далеко будут готовы пойти, будет видно. Стоит напомнить, что два года назад "клоунессам" ТНТ уже приходилось извиняться за оскорбительные шутки. Точнее за них извинился гендиректор Comedy Club Production Aндрей Левин, как писало издание znak.com, - за юмористическую сценку из Comedy Woman, где описываются рабочие моменты эскорт-службы, а одним из персонажей являлась девушка из Ингушетии.

Извинения были принесены после того, как у здания ТНТ собрались несколько десятков агрессивно настроенных выходцев из Кавказа и попытались ворваться в редакцию. Протестующие разошлись лишь после того, как к ТНТ приехали два автобуса с бойцами ОМОН. Перепуганное руководство и клоунессы оправдывались в том смысле, что ничего такого не имели в виду и с одинаковым уважениям относятся ко всем народам и так далее. Тут российские СМИ задавались вполне резонным вопросом: почему армянские руководители шоу подставили ТНТ? Они разве не знали о традициях и нравах кавказцев, когда вздумали пошлить в адрес ингушского народа?

Впрочем, окопавшиеся на ТНТ представители армянского этноса не особо разборчивы даже в отношении русского народа, на деньги которого существуют. Достаточно напомнить оскорбительный для русского народа сериал проармянского ТНТ "Бородач. Понять и простить", где вездесущий Михаил Галустян изображает русского отморозка и пьяницу. Но венцом пошлости и целенаправленного унижения других народов стала, конечно, "Наша Раша" с тем же Галустяном, выставляющая в самом неприглядном свете нарды Центральной Азии.

Как отмечают эксперты, ТНТ и его продукты под руководством и с участием армян напрямую направлены по формирование у российского зрителя ксенофобии и неприязни к другим народам. А то, что это делается скоморохами Comedy Club и Comedy Woman - хитрый способ уйти от ответственности и обвинить недовольных в отсутствии чувства юмора.

Но с генералом Карбышевым скоморохи, конечно, очень сильно прокололись.

Зульфугар Ибрагимов