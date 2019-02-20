В Азербайджане оппозиционные силы в большей мере выступают в качестве инструмента, наносящего удар по национальным интересам. Об этом, как передает Day.Az в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что на нынешнем сложном историческом этапе деятельность национальных государств по защите своих интересов сталкивается с многочисленными угрозами, и в этой жестокой и беспощадной исторической борьбе каждый народ должен защищать свои интересы, и это происходит в контексте жесткой конкуренции. "Поэтому, чтобы ослабить национальное государство, крупные игроки используют против него его внутреннюю энергию, а именно - противопоставляют властям внутреннюю оппозицию, чем ослабляют власть, превращая оппозиционную борьбу в инструмент для обеспечения своих интересов", - подчеркнул депутат.

Бабаоглу добавил, что осуществляемая Азербайджаном независимая политика и проводимые реформы укрепляют страну, поэтому это серьезно беспокоит наших конкурентов: "И активизацию оппозиции в последние месяцы необходимо рассматривать именно в этом контексте. Вообще-то здравый смысл требует, чтобы оппозиция позитивно оценивала процессы развития страны, однако у нас наблюдается обратное. Достигнутые успехи вызывают раздражение в оппозиционном лагере, и в большинстве случаев оппозиционность в Азербайджане выступает не как миссия, служащая задачам развития страны, а как инструмент, наносящий удар по национальным интересам".

Депутат подчеркнул, что деятельность Али Керимли и группы маргиналов, выполняющих, как и он, "особую миссию" следует расценивать не как политическую деятельность, нацеленную на интересы народа, а как защита интересов сил выступающих против Азербайджана. "Эти оппозиционные силы не принимают успехов страны, ревностно относится к национальному развитию, находится не рядом с народом, а если можно так выразиться, эксплуатируют существующие проблемы. Поэтому у этой оппозиции отсутствует социально-политический электорат. Если это было бы не так, она (оппозиция) не критиковала бы, а поощряла развитие и проводимые в стране реформы, которые одобряет весь мир. Потому что этого требуют национальные интересы", - отметил Бабаоглу.