Нынешние требования Пашиняна об официальном включении сепаратистского марионеточного режима Нагорного Карабаха в качестве стороны переговорного процесса по сути нацелены на то, чтобы уклониться от субстантивных переговоров и свести все к спорам о переговорном формате.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя высказывания замминистра иностранных дел РА Шаварша Кочаряна относительно вовлечения в переговоры сепаратистов.

По словам парламентария, переговорный формат утвержден еще в 1992 году. Переговоры 27 лет шли именно между Азербайджаном и Арменией. Карабахскую сторону всегда выслушивали и информировали о ходе переговоров. Делали это сопредседатели Минской группы почти при каждом посещении региона.

"В случае принятия предложения Пашиняна власти Армении могли бы обнулить весь предшествующий переговорный процесс и перечеркнуть неугодные им обговоренные и согласованные ранее принципиальные моменты. Вдобавок Ереван получил бы возможность, выдвинув на передний план в качестве неуступчивого участника переговоров своих карабахских марионеток, отвести от себя международное давление.

Все дешевые маневры Пашиняна и присоединившего к нему Кочаряна легко читаются. Не удивительно, что в Брюсселе президент ЕС Дональд Туск, глава внешнеполитического ведомства ЕС Магерини и еврокомиссар однозначно отклонили потуги Пашиняна заручиться европейской поддержкой в попытках изменить переговорный формат", - подчеркнул Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева