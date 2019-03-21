Начав кампанию давления на работающие в Армении российские компании, новые власти не рассчитали своих возможностей и степени зависимости страны от "стратегического союзника". Если у управляющих армянскими железными дорогами "Российских железных дорог" нет особых рычагов для противодействия нападкам армянских властей на свою дочку ЮКЖД (Южно-кавказские железные дороги), то "Газпром-Армения" находится в более выгодном положении, так как контролирует всю систему газоснабжения Армении, от магистральных газопроводов до газовых плит на кухнях армянских квартир.

Как известно, с 1 января этого года Россия подняла цену на свой газ для Армении. Сегодня армянская сторона получает голубое топливо на границе по 165 долларов за тысячу кубометров. Но не эта цифра составляет главную интригу, а то, по какой цене будет продаваться населению. Пока что тариф внутри страны тариф составляет 139 драмов (0,29 доллара) за кубометр, и власти заверяют, что он не изменится. Однако "Газпром-Армения" молчит, и из этого молчания многие делают соответствующие выводы. На обсуждение этого вопроса между властями и компанией было дано два месяца. Они прошли, а никаких результатов нет. По сведениям СМИ, никаких договоренностей достигнуто так и не было.

Тарифы на газ для населения Армении в конце концов будут повышены, заявил в интервью Sputnik Армения эксперт в области энергетической безопасности Армен Манвелян. По его мнению, объективных предпосылок для сохранения внутренних тарифов в условиях повышения цены на границе нет.

"Правительство вряд ли сможет обосновать, почему "Газпром Армения" должна сохранить нынешний тариф в условиях повышения цены на границе. Расходы "Газпром Армения" на содержание инфраструктур чересчур крупные, и у меня нет оснований сомневаться в объективности представляемых компанией данных", - сказал Манвелян.

По его словам, если правительство Армении думает иначе, то пусть представит свою аргументацию. Но до сих пор кабинет министров не указывал доводов в пользу сохранения тарифов. Аргументы компании "Газпром Армения" на этом фоне более убедительны, считает эксперт.

Он не исключил, что изменение внутренних тарифов может произойти уже летом этого года.

"Еще в прошлом году была создана правительственная комиссия, заявившая о том, что цены на газ и электроэнергию могут быть снижены, и для этого есть все основания. Должен сказать, что были сделаны ошибочные выводы, подсчеты этой комиссии были непрофессиональными", - говорит Манвелян.

Эксперт полагает, что свою роль в росте напряженности между правительством страны и "Газпром-Армения" создало и уголовное преследование компании. Новое правительство на пустом месте пошло на конфронтацию с компанией, заявил он.

Кроме того, с сокращением населения сокращается и потребление газа в стране, что никак не способствует его удешевлению.

Одним словом, населения Армении может стать жертвой некомпетентности и популизма новых властей. Обещая понижение тарифов, оно подвело общество к их кратному повышению, параллельно отрезав себе все возможности дипломатического урегулирования проблем. Проблема газоснабжения Армении находится только в плоскости политики, так как эта страна не представляет экономического интереса для российского газового рынка.

А тут еще Грузия подняла цену за транзит российского газа в Армению.

Как сообщает apsny.ge, вскоре Грузия заключит соглашение с ПАО "Газпром". Срок последнего российско-грузинского соглашения, подписанного в январе 2017 года, истек 31 декабря 2018 года. Он был заключен на два года и предусматривал новые условия - в первый год Грузия частично должна была получать плату за транзит природным газом, а во второй год расчеты должны были быть полностью монетизированы. До этого грузинская сторона получала взамен на транзит 10% объемов российского газа, поставляемого Армении.

В 2018 году в Армению через Грузию было транспортировано 1,93 млрд. кубометров газа (около 2 млрд. в 2017 году). Контракт между Россией и Арменией предполагает поставку газа до 2,5 млрд. кубометров ежегодно.

Следует заметить, что реальное потребление голубого топлива, по данным армянских СМИ, еле дотягивает до 2 млрд.

За счет чего и кого в подобных условиях Никол Пашинян рассчитывал снизить цены на газ и другие энергоносители, ведомо только самому премьер-министру Армении. Надеясь припугнуть "Газпром", Пашинян оставил в невыгодном положении собственное население.

Зульфугар Ибрагимов