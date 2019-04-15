Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 110-летнего юбилея академика Мамед Джафара Джафарова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мае текущего года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося литературоведа и критика, действительного члена Академии наук Азербайджана, лауреата Государственной премии Азербайджана, заслуженного деятеля наук, доктора филологии, профессора Мамед Джафара Зейналабдин оглу Джафарова.

Согласно распоряжению, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством образования поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 110-летнему юбилею академика Мамед Джафара Джафарова.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.