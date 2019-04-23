Есть такой афоризм - если бы не было бога, его следовало бы выдумать. По такому же принципу строили и строят свою политику и армянские националисты, считающие, что если у Армении нет реальных и достойных героев, то их вполне можно придумать.

В Армении существует целый пантеон так называемых героев армянского народа, среди которых большая часть - мифические или сомнительные личности, а также кровожадные убийцы. Какова идеология, таковы и герои. В этом пантеоне не последнее место занимает нацистский приспешник Гарегин Нжде, пытавшийся сделать себе карьеру сотрудничеством с фашистами в годы Второй мировой войны. Этот нелицеприятный факт не помешал сделать Нжде национальным героем и возвести придуманную им идеологию "цегакрона" и призывы вроде "ни дня без борьбы с турком" в ранг государственной политики. При прежнем режиме в Ереване даже открылся памятник негодяю.

Но кем на самом деле был "герой армянского народа" Тер-Арутюнян, носивший кличку Нжде?

Российский историк, кандидат наук, профессор, исследователь темы армянского терроризма Олег Кузнецов в ходе работы в архивах России, а также Баку и Нахчывана, обнаружил любопытные документы, ставящие с ног на голову официальную биографию Нжде. "Героическая" биография была придумана в связи с острой нехваткой реальных героев у армянского народа и необходимостью поддержки националистических настроений в армянском обществе.

На самом деле Нжде был просто неудачником, а армяне выдумали его биографию, чтобы слепить из него национального героя, - сказал в беседе с Day.Az Олег Кузнецов.

По словам историка, во время работы в архивах им был обнаружен уникальный документ судебной власти Российской империи, детально характеризующий годы юности и начало участия Нжде в армянском националистическом движении, в корне разрушающий многие мифы армянской пропаганды.

В 1904-1907 годах в рядах дашнаков шла внутрипартийная дискуссия об идеологических целях деятельности. Западное (европейское) бюро выступало за идею создания армянского государства на территории Османской империи, Восточное (российско-турецкое) бюро под влиянием денег японского Генерального штаба в условиях русско-японской войны 1904-1905 гг. приняло "Кавказскую платформу" и стало выступать за создание независимой Армении на территории Российской империи в виде части Кавказской федеративной демократической республики в составе федерации других российских республик.

Против этой идеи в 1906 году выступил командир отрядов дашнакских боевиков (зинворов) в России Габриэль Кешишьянц, организовавший "Временный военный комитет партии "Дашнакцутюн", В феврале 1907 года в Вене состоялся IV съезд дашнаков, осудивший Кешишьянца и его сторонников и приговоривший их к смертной казни за нарушение партийной дисциплины. 10 июля 1907 года в селении Армавир было совершено нападение на Кешишьянца и его телохранителей, в результате которого Кешишьянц был тяжело ранен, а двое его телохранителей убиты. После этого на основании показаний Кешишьянца началось расследование антигосударственной деятельности партии дашнаков.

Следствие продолжалось 40 месяцев, до начала 1911 года (еще год шло предъявление обвинения), к нему было привлечено 855 человек, однако число обвиняемых составило 159 человек, в том числе и Гарегин Нжде.

Следствие было проведено с большим нарушением правил уголовного судопроизводства, в результате чего большинство обвиняемых - 103 человека, в том числе Нжде - были оправданы по формальным основаниям, 52 - осуждены на различные сроки лишения свободы.

Из-за большого количества обвиняемых, адвокатов, свидетелей и иных участников разбирательства материалы расследования были растиражированы типографским способом, что исключило всякую возможность их фальсификации. Эти материалы содержат исчерпывающие сведения о юности и начале националистической деятельности Нжде, которые очень сильно отличаются от варианта биографии Нжде, признанного официальном в современной Армении.

Официальная биография Нжде, составленная армянскими пропагандистами, утверждает: "Начальное образование получил в русской школе Нахчывана и продолжил учебу в гимназии Тифлиса. В 1902 году Тер-Арутюнян поступил на юридический факультет Петербургского университета. Но через два года учебы он покидает университет.

В 1906 году Нжде перебрался в Болгарию. Там он поступает в нелегальное военное училище, которое было создано в 1907 году по предложению одного из лидеров партии "Дашнакцутюн" Ростома Зарьяна. В нем прошли обучение более 400 армян и болгар, которых обучали военному делу и подготавливали к революционной деятельности на территории Турецкой Армении и Македонии. После окончании этого учебного заведения вернулся на Кавказ, где присоединился к партизанскому отряду Мурада Себастаци и вступил в ряды Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн". В ноябре 1907 года в качестве офицера отправился в Персию и принял активное участие в персидской революции. В августе 1908 года вернулся в Кзнут. В сентябре 1909 года подвергся аресту царскими властями (дело партии "Дашнакцутюн", по которому было арестовано 163 дашнака) и помещен в тюрьму. Отсидел и был допрошен в 4-х тюрьмах: тюрьма в городе Джульфа, Нахчыванская тюрьма, Новочеркасская тюрьма, Петербургская тюрьма. В марте 1912 года он был освобожден из тюрьмы и переехал в Болгарию".

Все эти данные опровергаются материалами предварительного расследования по делу дашнаков.

В реальности Нжде в 1904 году закончил Эриванскую гимназию и сразу же уехал для продолжения образования на границу, на деньги богатого болгарского ювелира и дашнака Сукиаса Сукиасяна поступил в Софийский университет, окончил два курса, болгарским правительством был переведен на годичные курсы офицеров запаса болгарской армии, после чего окончил третий курс университета и в августе 1908 года приехал на летние каникулы к брату Левону, проживавшему в селении Верхняя Аза Нахчыванского уезда. Тут он ввязался в местную ссору между армянским сельским обществом, армянскими богатеями и уездными властями, через две недели по приезду подвергся административному аресту за хранение дашнакской литературы, на чем вся его революционно-националистическая деятельность и закончилась. 40 месяцев под надзором полиции прожил в доме брата, никуда не отлучаясь, в начале января 1912 года был этапирован в Петербург, по суду оправдан и уехал в Болгарию. Следовательно, ни в какой Нахчыванской русской школе, Тифлисской гимназии, Петербургском университете и подпольной офицерской школе дашнаков он не учился, в партизанском отряде Мурада Себасьаци не воевал, а Персидской революции 1908 года не участвовал.

На процессе 1912 года дашнакам были предъявлены обвинения (если их перевести на современный юридический язык) в создании террористической организации, осуществлении террористических актов, убийствах, бандитизме, массовым беспорядках, незаконном обороте и изготовлении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, посягательствах на жизнь государственного или общественного деятелей, покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителей власти, вымогательстве, воспрепятствовании законной коммерческой деятельности, правосудию и предварительному расследованию.

Помимо этого каждому из них предъявлялось какое-то персональное обвинение, которое для Нжде было сформулировано так: "в 1908 году в селении Казнут Нахчыванского уезда Эриванской губернии призывал своих односельчан закрыть правительственную школу и открыть в интересах сообщества частную, зависящую от организации, производил принудительные денежные сборы на нужды сообщества и хранил в своей квартире печатное издание под заглавием "Резолюция Мкрстанского районного собрания армянской революционной партии "Дашнакцутюн" с 21 по 27 мая 1906 года".

Фактически, он никакой активной антиправительственной деятельности совершить не успел, сразу же после первых шагов был нейтрализован, правда, по не совсем корректными причинам. По сути, после двух действий он более трех лет просидел под домашним арестом, не заслужив ни среди дашнаков, ни среди армян ни громкого имени, ни уважения.

Гарегин Нжде был лузером, поэтому дашнаки с многолетним опытом и партийным стажем относились к нему с откровенным презрением. А когда в начале XXI века власти Армении назначили его на роль главного национального героя, то ему срочно придумали новую "героическую" биографию, совершенно не соответствующую суровым фактам исторической действительности...

Что ж, выходит, что единственной реальной частью биографии Нжде было его сотрудничество с нацистами. Но именно об этих фактах армянские идеологи прежде старались молчать.

Зульфугар Ибрагимов