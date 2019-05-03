В отличие от Азербайджана или того же Казахстана, Армении самой нечего предложить Китаю.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя продолжающиеся обсуждения в армянских медиа относительно отсутствия премьер-министра Никола Пашиняна на прошедшем конце апреля в Пекине форуме "Один пояс, один путь".

По словам Мусабекова, одни армянские СМИ упрекают правительство в том, что страна не была представлена на высшем уровне ни на первом, ни на прошедшем недавно втором Форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. Другие СМИ этой страны оправдывают это тем, что Армении на Форуме нечего ловить.

"Ловить ей действительно нечего. Потому что в отличие от Азербайджана или Казахстана, ей самой нечего предложить Китаю. В Пекине обсуждались проекты на десятки миллиардов долларов, присутствовали свыше 30 глав государств и правительств, а Армении среди них не было.

Агрессивная политика вражды с соседними странами загнала Армению в транспортно-логистический тупик. Объем ее экономики - ничтожный. Природных ресурсов, заслуживающих вниманя и инвестиций, мало. Армянские лидеры трезво осознают, что ехать в Пекин, имея в багаже только исторические мифы и назойливые просьбы о помощи, бессмысленно. Поэтому как ранее Серж Саргсян, так и теперь Никол Пашинян остались дома, чтобы не позориться", - сказал азербайджанский депутат, добавив, что даже в случае поездки в Пекин и возвращения Пашиняна с пустыми руками, те же армянские СМИ стали бы критиковать власти за растрату бюджетных средств без какой-либо пользы для страны.

Лейла Таривердиева