https://news.day.az/politics/1123916.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки под названием "Шедевры истории" - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки под названием "Шедевры истории" - ФОТО
В понедельник в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия выставки под названием "Шедевры истории", состоящей из азербайджанских и восточных коллекций, находящихся в Национальном музее Грузии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На церемонии открытия выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре