В понедельник в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия выставки под названием "Шедевры истории", состоящей из азербайджанских и восточных коллекций, находящихся в Национальном музее Грузии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии открытия выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

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