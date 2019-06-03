https://news.day.az/politics/1125762.html Азербайджан примет участие в заседании комитета ПАСЕ
Азербайджан примет участие в заседании комитета ПАСЕ
Депутат Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова четвертого-шестого июня будет находиться в столице Сербии - Белграде для участия в заседании комитета ПАСЕ по равенству и недискриминации, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Шестого июня Гафарова отправится в Париж, где выступит на научной конференции, посвященной женскому движению, истории и перспективам прав женщин в связи со 100-летием предоставления избирательного права женщинам Азербайджана.
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