Депутат Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова четвертого-шестого июня будет находиться в столице Сербии - Белграде для участия в заседании комитета ПАСЕ по равенству и недискриминации, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Шестого июня Гафарова отправится в Париж, где выступит на научной конференции, посвященной женскому движению, истории и перспективам прав женщин в связи со 100-летием предоставления избирательного права женщинам Азербайджана.