МВД Грузии прокомментировало информацию местных СМИ об инциденте в Ахалкалаки, согласно которой сотрудники патрульной полиции нанесли побои двум гражданам.

Как пишет грузинский ресурс "Грузия Online", сотрудники главного управления патрульной полиции по Самцхе-Джавахети остановили в Ахалкалаки водителя за нарушение правил дорожного движения, передает Day.Az.

"Во время оформления административного штрафа, несколько местных жителей с целью поддержки водителю оказали сопротивление сотрудникам патрульной полиции. Сначала они оскорбили правоохранителей, после чего вступили с ними в физическое противоборство. В результате полиция арестовала в административном порядке двух граждан за сопротивление полиции (статья 173 Уголовного кодекса) и мелкое хулиганство (статья 166). Задержанные переведены в отделение полиции", - говорится в сообщении МВД.

Как сообщают источники "Грузия Online" из Ахалкалаки, в результате инцидента двое были задержаны, а один человек доставлен в больницу. У здания больницы собирается возмущенный народ, а в город стягивается спецназ.

Как сообщает издание "jnews.ge", по словам очевидцев, все началось с того, что патрульные полицейские остановили мотоциклиста. Водитель автомобиля марки Mercedes остановился около патрульных и спросил, в чем проблема.

"Патрульные сказали ему продолжить путь, тот не подчинился, и его вывели из машины", - говорит один из очевидцев.

В этот момент на шум вышел дядя водителя Mercedes - Мехак Хачатрян - и вступился за своего родственника. Во время перепалки с полицейскими самочувствие Мехака ухудшилось, его госпитализировали в больницу.