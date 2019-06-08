Мы уже говорили о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян дезинформировал участников Петербургского международного экономического форума. Но на этом прожектер и популист не остановился. Для журналистов тоже была заготовлена своя порция дезинформации, причем если на пленарной сессии форума Никол не нашел лазейки метнуть камень в Баку, то на последовавшей пресс-конференции постарался наверстать упущенное.

Журналистов мнимые экономические достижения и возможности Армении не интересовали. Впрочем, они (судя по результатам участия Пашиняна в форуме) не вызвали интереса и у потенциальных инвесторов и экономических партнеров.

Приведем некоторые моменты этой пресс-конференции, просто молящих о том, чтобы быть прокомментированными.

Начнем с Мхитаряна. Тема, казалось бы, уже ушла в архив, но господин Пашинян решил ее вновь оживить на радость агитпропу. Видимо, считая, что это отличный козырь для удара по имиджу Азербайджана.

"Я не видел официального заявления Азербайджана о гарантиях безопасности футболисту, но видел это видео. Они были всего лишь фанатами, которые носили футболки и оказались в центре внимания азербайджанской полиции. Думаю, это говорит о многом", - заявил Никол журналистам.

Речь шла о видео, на котором полицейские в Баку разъясняют болельщикам из Индонезии в майках "с Мхитаряном", почему не следует ходить по азербайджанской столице в таком виде.

А что, собственно, увидел Пашинян на ролике? Фанатам-провокаторам заламывали руки, рвали на них одежду, требовали немедленно раздеться или грозили оружием? Какое нарушение прав зафиксировал провокационный ролик? Никакое. Полиция всего лишь предупредила болельщиков, что их действия (являющиеся чистой воды провокацией) могут быть восприняты соответствующим образом. И все. Не будь развязанного армянской пропагандой скандала с участием этого игрока, его имя на майках фанатов не было бы предметом обсуждений.

А что касается того, что премьер Армении "не видел" официального заявления Азербайджана о гарантиях безопасности футболисту, то это для него большой минус как для политика и государственного деятеля. Не стоило в этом признаваться и лишний раз демонстрировать свою несерьезность и несоответствие занимаемому посту. Чтобы узнать об официальных гарантиях азербайджанской стороны, Пашиняну следовало поменьше зависать в соцсетях и почитать новости в международных, российских и даже армянских СМИ.

Например, Интерфакс, который еще 12 мая сообщил со ссылкой на министерство молодежи и спорта Азербайджана, что власти Азербайджана готовы обеспечить безопасность армянского футболиста лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна.

"Азербайджан предоставляет гарантии безопасности всем участникам финального матча Лиги Европы по футболу, который состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе", - говорилось в заявлении ведомства.

Sport24.ru в тот же период передавал слова пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Лейлы Абдуллаевой о том, что Генрих Мхитарян сможет беспрепятственно прилететь в Баку.

"У Мхитаряна не возникнет проблем с въездом на территорию Азербайджана и пребыванием в стране. В Азербайджане было проведено много крупных спортивных мероприятий, и армянские спортсмены принимали в них участие. Спорт и политика разделены", - заявила официальный представитель МИД.

Мог бы заглянуть и в ленту новостей агентства "Sputnik-Армения", которое писало: "Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у Мхитаряна не будет проблем с въездом и пребыванием в Азербайджане, и что будут приняты все необходимые меры безопасности".

Другое дело, если Никол Пашинян ожидал, что с ним свяжутся лично и дадут гарантии ему по межгосударственной правительственной связи. Ну что же поделать...

Пойдем дальше.

Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о том, когда Армения выведет войска с оккупированных территорий, Пашинян заявил: "Как могут люди, которые родились и выросли на этой земле, их деды и прадеды веками и поколениями, жившие там, оккупировать эти территории?".

Армянский премьер сделал большие глаза и постарался изобразить недоумение и возмущение такой постановкой вопроса. И это снова был блеф.

Речь в вопросе азербайджанского журналиста шла не о жителях Карабаха армянской национальности, которых никто из этого азербайджанского региона после его освобождения выдворять не собирается. Речь о подразделениях вооруженных сил Армении, находящихся на передовой в частях, комплектующихся из граждан РА.

Служба граждан Армении на оккупированных территориях - это прямое нарушение международных правовых норм. И если бы Пашинян слушал не только своих безграмотных советников и фанатов, он бы знал, что еще пять лет назад Европейский суд по правам человека направил Еревану запрос о том, на каком правовом основании граждане Армении служат в Карабахе.

Как писало издание Epress.am, с этим вопросом, неоднократно поднимавшимся родными погибших в небоевых условиях солдат, к правительству Армении обратился ЕСПЧ в рамках дела "Грачик Мурадян против Республики Армения". Отвечая на запрос Евросуда, Ереван сослался на несуществующий документ - межгосударственное соглашение, якобы подписанное Арменией и сепаратистским режимом в 1994 году. В фейковом "соглашении" якобы указывается, что граждане Армении могут нести военную службу в Карабахе по "собственному желанию". На самом деле, как подчеркивает армянское издание, подобный документ не существует.

Отметим, что отправка призывников из Армении в оккупированный Карабах осуществляется далеко не по собственному их желанию, а даже вопреки. Кроме того, служба на передовой считается у Армении вовсе не почетным правом или почетной обязанностью, а средством наказания. Это еще раз было продемонстрировано во время солдатского бунта в мегринской военчасти в марте этого года. Участники бунта - все граждане Армении - были наказаны отправкой на фронт...

Мда, очень плохо выглядит глава государства, который постоянно юлит и делает большие глаза, когда требуется серьезное отношение к вопросу. Гражданам Армении должно быть стыдно за своего премьера, который не читает газет и черпает информацию только из соцсетей.

И еще - говорить неправду нехорошо, а в век Интернета и вовсе глупо.

Зульфугар Ибрагимов