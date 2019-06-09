https://news.day.az/politics/1127274.html В Баку открылся избирательный участок для голосования на выборах президента Казахстана
В Баку открылся избирательный участок для голосования на выборах президента Казахстана
В Баку открылся избирательный участок при посольстве Казахстана в Азербайджане, передает в воскресенье Trend со ссылкой на "Казинформ".
Избирательный участок №262 начал свою работу в 07:00 по местному времени. Члены избирательного участка и казахстанские дипломаты провели торжественную церемонию открытия участка с исполнением Гимна Республики Казахстан.
На данном участке могут проголосовать граждане Казахстана, временно проживающие в Азербайджане. Первым сделавшим свое гражданское волеизъявление были вручены памятные сувениры.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре