В Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений и другие должностные лица, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность республики. Министр обороны рассказал об историческом значении 15 июня - Дня национального спасения азербайджанского народа, многосторонней деятельности великого лидера и его бесценных заслугах перед страной, передает Day.Az.

В своем выступлении министр отметил, что, как заявил Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, мощный военный потенциал страны и боеспособность азербайджанской армии являются основными факторами в обеспечении территориальной целостности государства.

Проанализировав текущую ситуацию на линии соприкосновения войск, а также работы, проделанные за прошедший месяц, в частности итоги учений, проведенных в Баку и Нахчыване, министр обороны отметил, что боеспособность и оснащение армии, а также морально-психологическое состояние личного состава находятся на высоком уровне, добавив, что все запланированные в этой сфере мероприятия были выполнены в полном объеме.

Генерал-полковник Закир Гасанов поставил перед должностными лицами задачи в связи с дальнейшей деятельностью снайперов, обеспечением устойчивости обороны и безопасности личного состава, эффективной организацией маскировки, а также пресечением провокаций противника в предполагаемых направлениях посредством принятия немедленных и адекватных мер посредством применения специальных устройств и средств.

Министр обороны дал указания командно-начальствующему составу соединений и воинских частей по введению особого режима с целью предотвращения случаев теплового и солнечного удара среди личного состава в связи с повышением температуры воздуха.