https://news.day.az/politics/1130809.html Али Нагиев назначен главой Службы госбезопасности Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Али Наги оглу Нагиева начальником Службы государственной безопасности.
Али Нагиев назначен главой Службы госбезопасности Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Али Наги оглу Нагиева начальником Службы государственной безопасности, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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