https://news.day.az/politics/1136649.html Россия и НАТО вновь проведут военные переговоры в Баку
Россия и НАТО вновь проведут военные переговоры в Баку
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проведет переговоры с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом во время визита в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В ходе пребывания в Баку глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО Тодом Уолтерсом", - говорится в сообщении.
Также у Герасимова запланированы переговоры с военно-политическим руководством Азербайджана.
3 июня Герасимов и Уолтерс, назначенный на свой пост в начале мая, провели телефонные переговоры.
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