В Бакинском конгресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная итогам 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Оргкомитета сессии, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев рассказал о решениях, принятых в ходе сессии, проведенных встречах и достигнутых результатах.

Министр отметил, что мировое сообщество высоко оценивает вступление страны на путь стремительного развития.

Проведение международными организациями своих престижных мероприятий в Азербайджане говорит о растущем имидже государства.

Гараев особо подчеркнул исключительные заслуги Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитии отношений и укреплении взаимных связей Азербайджана и ЮНЕСКО.

Министр культуры отметил значимость мероприятия, проходящего в Азербайджане в течение 10 дней.

Было подчеркнуто, что одним из основных направлений государственной политики страны, наряду с сохранением и пропагандой национально-духовных ценностей и культурно-исторического наследия, является оказание на международном уровне поддержки охране и защите всемирного наследия.

С этой целью Азербайджан после обретения независимости наладил тесное сотрудничество с ЮНЕСКО, внося свой вклад в работу этой международной организации.

В Азербайджане, который в 2013 году успешно провел восьмую сессию Межправкомиссии по сохранению нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, с такой же успешностью раз в два года при официальном партнерстве ЮНЕСКО проводится Всемирный межкультурный диалог.

Согласно решению, принятому на 42-й сессии Комитета Всемирного наследия, Азербайджан получил право на проведение очередной сессии этой престижной структуры. Проведение очередной сессии в Азербайджане было решено путем выборов. Также на 42-й сессии Азербайджан был избран председателем сессии сроком на один год.

Принятие этого решения, имеющего столь важное значение для Азербайджана, свидетельствует о высоком уровне развития партнерских отношений с ЮНЕСКО.

"Проведение 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку было очень ответственным. И то, что члены комитетов мира проголосовали за то, чтобы столь престижное мероприятие было проведено в Азербайджане, безусловно, в первую очередь, говорит о растущем в мире авторитете Азербайджана. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО предварительно отправил свод условий, с которыми ознакомились все госструктуры Азербайджана. Для выполнения этих условий была проделана вся необходимая работа", - отметил Гараев.

Напомнив, что Комитет Всемирного наследия является одной из значимых структур ЮНЕСКО, министр сказал, что сессия Комитета считается одним из престижных мероприятий, вносящих вклад в дело мирового культурного наследия: "Комитет Всемирного наследия принимает решения по ценнейшим памятникам, образцам материального и природного наследия, выражающим сущность и историческую память народов мира. Принимая это мероприятие у себя и в то же время председательствуя в Комитете, Азербайджан оставил свой положительный след в истории культуры народов мира".

Принятие этого решения, имеющего столь важное значение для Азербайджана, свидетельствует о высоком уровне развития партнерских отношений с ЮНЕСКО.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с достойным проведением в Баку сессии, которая продолжалась с 30 июня по 10 июля, в соответствии с которым в Баку на высоком уровне была организована 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. За эти дни были проведены плодотворные обсуждения, принят ряд важных решений. На Бакинской сессии были рассмотрены файлы, представленные странами-членами для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проведение сессии ЮНЕСКО в Баку имеет ряд особенностей. Каждый из приехавших на сессию участников является лучшим и квалифицированным специалистом своей страны. Эксперты ознакомились с нашей страной и дали высокою оценку сохранению культурного наследия в Азербайджане. В Бакинской сессии участвовало около 2500 представителей. За прошедший период были проведены серьезные обсуждения, рассмотрено 166 сфер и в список включены 29 образцов наследия. Это мероприятие знаменательно не только для Азербайджана, но и для мировых стран. Сессия, в которой участвовали представители более 150 стран, широко освещалась в мировой прессе. Также сессия транслировалась в прямом эфире на сайте ЮНЕСКО. За десять дней Комиссия провела обсуждения по 166 местам. На сессии в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли 29 номинаций, 24 из которых культурные, четыре - природные и одна смешанная номинации. Таким образом, число образцов культурного наследия Списка Всемирного наследия достигло 1121.

Министр подчеркнул, что включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО является большой исторической победой Азербайджана. Отметив, что процесс был нелегким, министр добавил, что шесть лет азербайджанские эксперты, готовили этот документ, представляя его в различные международные организации. На первоначальном этапе их анализ не был таким положительным, однако доказательства, приведенные Азербайджаном, и исполнение распоряжения, подписанного главой государства в связи с этим вопросом, сыграли положительную роль в принятии этого решения. Тем самым число образцов культурного наследия Азербайджана, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, достигло трех.

Затем были озвучены вопросы.