https://news.day.az/politics/1139609.html Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Уругваем
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Уругваем
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Восточной Республики Уругвай об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве", подписанного первого мая 2019 года в Баку.
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