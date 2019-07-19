Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Восточной Республики Уругвай об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве", подписанного первого мая 2019 года в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.