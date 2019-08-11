У армянского лобби в США в последнее время очень много работы. Времена легких побед миновали, и каждая провокация дается ныне с большим трудом. Пока что, пользуясь наработанными протекционистскими связями и щедростью диаспоры, проталкивать выгодные армянству вопросы удается, но в отличие от прошлых лет, каждое решение, продавленное за счет армянских миллионов, стоит нервов и не дает уверенности, что просуществует долго.

Если раньше, добившись своего, лоббист мог спокойно почивать на лаврах и принимать от армянства поздравления и подарки, то теперь приходится очень много работать, чтобы "победа" продержалась хоть сколько-нибудь.

Взять хотя бы принятое недавно после активной кампании лобби решение выделить финансы самопровозглашенному образованию, созданному Арменией на оккупированных ею территориях Азербайджана. С инициативой выступил небезызвестный Бред Шерман соплями и нытьем о страдающих от мин жителях Карабаха, вытянувший голоса из конгрессменов. Не успели отгреметь торжества по поводу голосования в палате Конгресса, как свалилась беда - стало известно, что США собираются полностью прекратить или сократить помощь оккупированному Карабаху. Армянский национальный комитет Америки (АНКА) засуетился и сейчас активно покупает голоса конгрессменов и сенаторов под соответствующей петицией. Сообщения СМИ о ходе пропагандистской кампании напоминают фронтовые сводки.

Если финансирование сепаратистов все же отменят, авторитет среди армян и кошелек мистера Шермана значительно уменьшатся. Но этот господин может компенсировать возможный провал другой крупной "победой". Ведь пару недель назад ему удалось протолкнуть совершенно бессмысленную поправку к закону США о государственной обороне. По протекции лобби в него было включено положение, касающееся аэропорта в Ханкенди. Согласно поправке, США запрещено продавать Азербайджану американские вооружения, которые могут быть использованы против "гражданской авиации" Карабаха (!).

Данная поправка совершенно бессмысленна и ничем не поможет армянским оккупантам в незаконном задействовании ханкендинского аэропорта. Во-первых, данное сооружение не зарегистрировано ИКАО, а во-вторых, у Азербайджана найдется, чем призвать агрессора к порядку, если он рискнет задействовать аэропорт. Американское оружие наша страна не закупала и подобных планов не имеет. Кроме того, вряд ли Баку будет следовать поправкам к американскому законодательству в решении проблем на своей территории.

Странно, что мистер Шерман, выступая с глупейшей инициативой, не учел всех этих моментов. Хотя, что уж там, - кто платит, тот и заказывает музыку.

Как бы там ни было, а Бред Шерман благодаря двум этим "победам" получил, пардон, мозговую косточку от армянских спонсоров и может рассчитывать на поддержку диаспоры и дальше. Шерман теперь представляется в армянских СМИ не иначе как "лидером по вопросам, связанным с делом Армении".

Как раз на днях в Лос-Анджелесе активисты диаспоры и спонсоры лоббистов собрались для того, чтобы обсудить, как поддержать переизбрание Бреда Шермана. Заслужил, точнее, выслужился. Участники сборища высоко оценили достижения конгрессмена в защите армянского дела от "беспощадных нападок со стороны правительства Азербайджана и его союзников в Вашингтоне", как пишет издание Азбарез.

Работает этот конгрессмен на армянство уже много лет, для того он, в принципе, и был выдвинут диаспорой в Конгресс, и полностью оправдал ожидания хозяев. За последний год Шерман лучше других лоббистов отрабатывал армянский хлеб и в результате получал больше всего поощрительных "звездочек" от диаспоры, его чаще других гладили по головке. Теперь он может быть уверен, что место в законодательном органе Штатов ему обеспечено, и он продолжит мараться, выполняя грязные поручения.

Впрочем, мистер Шерман уже так измазался в "армянском вопросе", что лишний ком грязи вряд ли будет очень заметен.

Зульфугар Ибрагимов