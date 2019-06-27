Армянское лобби США, опьяневшее от недавней удачи с повышением Конгрессом финансирования Армении, решило продолжить наступление и дошло до полного абсурда в желании решить все задачи страны-оккупанта, пока горячо.

Теперь пришла очередь Бреда Шермана. Френк Паллоне и Адам Шифф уже "отстрелялись", протолкнув 40 миллионов долларов для Армении и отработав свои гонорары. Их задача была не такой уж сложной. А вот Шерману придется нелегко - от хозяев ему досталось задание, максимально приближенная к абсурду.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на Армянский национальный комитет США (ANCA), Бред Шерман предлагает внести поправки в "Закон о государственной обороне" (National Defense Authorization Act/ NDAA) США и запретить продажу Азербайджану американских вооружений, которые - внимание! - могут быть использованы против "гражданской авиации" Карабаха.

Данная законодательная инициатива преследует цель ограничить действия азербайджанской стороны на случай, если оккупационный армянский режим вздумает задействовать аэропорт в Ханкенди. Как заявил Шерман, "эта поправка станет для Азербайджана сигналом о том, что он не может угрожать сбивать гражданские самолеты в Ханкенди. Нельзя допустить, чтобы Азербайджан запугивал своих соседей".

Безумная поправка направлена в Комитет по правилам внутреннего распорядка Палаты представителей США, после его рассмотрения она будет представлена в нижней палате Конгресса.

Полный абсурд и трата драгоценного времени американских конгрессменов.

Во-первых, о запрете на продажу американского оружия Азербайджану можно было бы говорить, если бы подобная продажа имела место. Как можно запретить то, чего нет?

По-видимому, лобби долго думало, как сформулировать свою инициативу. Если бы это было возможно, то армяне и их рекруты в Конгрессе потребовали бы от Штатов прямым текстом запретить Баку запрещать Армении эксплуатировать аэропорт в оккупированном Карабахе. Но такого требования США Азербайджану предъявить не могут. Вопрос оккупации азербайджанских территорий Арменией ровно как и то, какими способами Азербайджан будет устранять армянскую оккупацию, не имеют отношения к вопросу государственной обороны или национальной безопасности США.

Конкретика, предлагаемая Шерманом, очень странно звучала бы в американском "Законе о государственной безопасности". Кроме того, это было бы прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана и расценивалось бы как попытка давления на процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Вряд ли американская сторона заинтересована в осложнении отношений с Баку.

Кстати, в свое время США уже высказывались по этому вопросу. Госдепартамент назвал планы Армении шагом назад в переговорном процессе, который может затруднить достижение прогресса в процессе переговоров.

Высказывалась и ОБСЕ: "Вопрос открытия аэропорта в сепаратистском Нагорном Карабахе способствует дальнейшему нагнетанию атмосферы недоверия. Что бы ни делалось в отношении этого аэропорта, это не может иметь последствий для статуса этой территории".

Не получил поддержку Ереван и от правительства Германии. В ответе федерального правительства на запрос парламента (по настоянию армянского лобби) говорится: "Открытие аэропорта в Ханкенди без разрешения азербайджанской стороны противоречит духу соглашения о прекращении огня, заключенного в 1994 году между Арменией и Азербайджаном, и несет в себе угрозу эскалации нагорно-карабахского конфликта".

Это было "во-первых". Пойдем дальше.

Во-вторых, существует международное законодательство, в том числе касательно гражданской авиации. А Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает аэропорт в Ханкенди азербайджанским инфраструктурным объектом, в связи с чем ему присвоен соответствующий код. То есть законным собственником аэропорта является Азербайджан, и как хозяин он вправе решать, работать объекту или нет. Для того, чтобы ханкендинский аэропорт заработал, он должен получить соответствующие документы и подтверждения со стороны ICAO. Но самопровозглашенное образование под названием "НКР" не имеет в мире официального признания, разговора об этом быть не может.

Поддерживает позицию Азербайджана и Европейская конференция гражданской авиации (ECAC).

Напомним, что еще в мае 2011 года Ереван заявил о скором открытии аэропорта в Ханкенди, а тогдашний президент Серж Саргсян пообещал стать первым пассажиром первого же рейса. Планы, надо сказать, были грандиозными. Как писали в те годы армянские СМИ, планировались регулярные рейсы в Ереван на самолетах Bombardier CRJ200, вмещающих 50 пассажиров. Была даже объявлена цена билета - 18 тыс. драм (по тем временам - 1500 рублей).

Объект был помпезно сдан в эксплуатацию 1 октября 2012 года. Летом 2016 года, всего через пару месяцев после апрельских боев в Армении снова заговорили о скором, буквально через несколько дней, запуске полетов с оккупированных территорий Азербайджана. Мол, есть все оборудование, готова взлетно-посадочная полоса, терминал и аэронавигационные средства.

Далее история "гражданской авиации" сепаратистов снова обрывается. И произошло это, думается, не только из-за позиции международных организаций. Армения - не та страна, которую сильно волнуют положения международного законодательства, она уже почти три десятилетия спокойно и без зазрения совести нарушает их, оккупируя территории соседнего государства и избавляясь от неармян путем этнических чисток. По сравнению с уже имевшими место и продолжающимися нарушениями Ереваном положений международного права, планы на аэропорт в Ханкенди - это просто детская забава.

Смешно, но в истеричных поисках поддержки своей незаконной затее Ереван додумался даже до того, чтобы предложить России использовать аэропорт в Ханкенди в антитеррористической операции ВКС РФ в Сирии!..

Так в чем же дело? А в том, что при взлете с ханкендинского аэропорта самолет, как не старайся, на 2 минуты окажется в зоне видимости азербайджанских радиолокационных средств.

Как известно, инстинктивное чувство страха присуще даже простейшим организмам. А у армянских сепаратистов клеток, этих структурно-функциональных элементарных единиц все-таки побольше.

Зульфугар Ибрагимов