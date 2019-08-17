17 августа в Аллее почетного захоронение прошло мероприятие, посвященное памяти выдающегося певца, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева. В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, поприветствовав собравшихся, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде рассказала о жизни и творчестве Муслима Магомаева. Она отметила, что выдающийся певец обладал невероятным голосом, покорившим сердца миллионов людей, память о нем будет жить вечно.

Супруга Муслима Магомаева, народная артистка СССР Тамара Синявская поделилась воспоминаниями о выдающемся певце, сказала, что его кончина стала невосполнимой утратой для всех, кто ценил творчество мастера и знал его лично. "Мне очень приятно, что каждый год, в день рождения Муслима, так много людей приходят сюда, чтобы почтить его память. Для меня это очень важно. Хочу выразить вам глубокую признательность за это", - добавила Т.Синявская.

Вице-президент Фонда Лейла Алиева отметила, что с годами еще больше понимаешь и ценишь творчество Муслима Магомаева. "Он был человеком колоссальной доброты, великим человеком - добрым, тонким, щедрым. И даже не хочется говорить, что он был, потому что он есть. Он и сейчас рядом с нами", - сказала она.

Народный артист, режиссер Эльдар Кулиев рассказал о своей дружбе с Муслимом Магомаевым, назвав его великим артистом, золотыми буквами вписавшим свое имя в историю мировой музыки. "Я очень счастлив, что меня и Муслима связывала многолетняя дружба, он был замечательным человеком, всесторонне развитой личностью. Музыка была смыслом жизни для Муслима. Его творчество будет жить вечно. Я благодарен судьбе, что жил в одну эпоху с ним", - сказал Э.Кулиев.

Советник-посланник посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Сергей Степанов довел до внимания, что наследие Муслима Магомаева бессмертно. Он отметил, что выдающийся певец достиг огромных высот, являясь примером для тех, кто идет по его стопам. Каждый год огромное количество людей приходит в Аллею почетного захоронения в день рождения Муслима Магомаева, потому что помнят и ценят его.

В заключение участники мероприятия возложили цветы к памятнику Муслиму Магомаеву.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Впервые он привлек внимание зрителей в 1962 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки. Тогда он стал лауреатом фестиваля за исполнение песен "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войну?". В 1963 году своими концертами Магомаев в подлинном смысле слова покорил Москву. Его выступления вызвали широкий резонанс. Муслим Магомаев одинаково великолепно исполнял как эстрадные песни, так и оперные арии. В 1964 году он прошел стажировку в миланском театре "Ла-Скала" в Италии.

После возвращения из Милана Муслим Магомаев выступал в операх "Тоска" и "Севильский цирюльник" в крупнейших городах Советского Союза. В 1966 и 1969-х годах в известном парижском театре "Олимпия" с огромным успехом прошли гастроли певца. В 1969 году он был удостоен первой премии на фестивале в Сопоте. В 1973 году ему было присвоено звание Народный артист СССР. В 1975-1989 годах Муслим Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра.

В дискографию Муслима Магомаева входят более 45 пластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе диски "Благодарю тебя" (1995), "Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни" (1996), "Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев" (2001), "Любовь - моя песня. Страна иллюзий" (2011) и др.

Творчество Муслима Магомаева было многогранным. Выдающийся исполнитель, создавал целый мир в исполнявшихся им песнях и ариях. Его заслуги безграничны. Несравненное творчество М.Магомаева оставило неизгладимый след в сердцах людей.