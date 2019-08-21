Гибель пилота потерпевшего крушение самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева опечалила нас всех. Гибель военнослужащего крайне ценного для нашей армии является трагедией. Но использование этого оппозицией в каких-то политических целях решительно недопустимо.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Он сообщил, что прежде всего гибель летчика - трагедия семьи, и попытка использования этого в политических целях является нечеловеческим поступком.

"Если оппозиция хочет заработать дивиденды на этом происшествии, то я считаю этот поступок неподобающим человеческому достоинству. С другой стороны, такая дешевая пропаганда не делает чести какой-либо политической организации", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что семья покойного осознает попытку использования этой трагедии в политических целях.

"Они были вынуждены распространить заявление о том, чтобы никто не приходил к ним за политическими дивидендами. Само по себе это заявление для семьи погибшего было нелегким испытанием. Представьте себе, до чего ее довели, вынудив сделать такое заявление", - сказал вице-премьер.

Али Ахмедов отметил, что радикальная оппозиция не чурается поступков, сеющих в душах людей ненависть, но рассчитывает таким образом завоевать почет и уважение.

"Политик не должен завоевывать уважение таким путем. Человек, занимающийся политикой, прежде всего должен быть таким, чтобы народ ему верил. Нельзя завоевать уважение, пытаясь, выставить себя этаким патриотом. Все знают, что это лицемерие, неискренний поступок, и этим не завоевать политического авторитета, не заслужить политические дивиденды. Я решительно осуждаю это. Это не первый случай, когда оппозиция пытается завоевать уважение дешевыми методами. Но дело дошло до того, что семья вынуждена говорить "не политизируйте мой траур, мою скорбь"", - сказал Ахмедов.

Отметим, что родственник погибшего пилота Рашада Атакишиева Габиль Гусейнли обратился к лицам, жаждущим воспользоваться траурной церемонией прощания в политических целях.

"Наша семья переживает очень трудный, требующий деликатности период. Мы потеряли любимца народа, отважного пилота Рашада Атакишиева. Государство оказывает свою поддержку в проведении похоронной церемонии прощания. Мы узнали, что определенные политические партии и группы желают примкнуть к мероприятию и за счет него желают получить политические дивиденды. Просим таких не приходить на церемонию прощания, отнестись к нам с пониманием в этот тягостный день", - говорится в обращении.