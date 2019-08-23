МИД Азербайджана подготовил инфографику в связи с 26-летием оккупации Физули и Джабраила - ФОТО 312

Министерство иностранных дел Азербайджана подготовило инфографику в связи с 26-й годовщиной оккупации Физулинского и Джабраильского районов страны. Day.Az со ссылкой на Trend представляет данную инфографику:

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