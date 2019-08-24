https://news.day.az/politics/1150046.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОИС - ФОТО 24 августа Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации Исламского Сотрудничества Юсуфа бин Ахмеда Аль-Осайми.
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОИС - ФОТО
24 августа Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации Исламского Сотрудничества Юсуфа бин Ахмеда Аль-Осайми.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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