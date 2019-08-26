https://news.day.az/politics/1150332.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдала за выставкой и пробегом классических автомобилей - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдала за выставкой и пробегом классических автомобилей - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдала за выставкой и пробегом классических автомобилей, в очередной раз организованными в Баку Автомобильной федерацией Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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