https://news.day.az/politics/1152900.html Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России
3 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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