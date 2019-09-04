https://news.day.az/politics/1153207.html В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Амины Дильбази
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Амины Дильбази
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Амины Дильбази.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что в декабре 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской хореографической школы, видного мастера танца, народной артистки республики Амины Паша гызы Дильбази.
Министерству культуры поручено подготовить и провести план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народной артистки Амины Дильбази.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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