https://news.day.az/politics/1153227.html Учения азербайджанских и турецких боевых вертолетов - ФОТО - ВИДЕО
Учения азербайджанских и турецких боевых вертолетов - ФОТО - ВИДЕО
Продолжаются полеты авиационных средств Азербайджана и Турции на совместных летно-тактических учениях "TurAz Qartalı - 2019" в Азербайджане.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны, в ходе учений военная авиация обеих стран производит полеты с целью выполнения задач по планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с воздуха, передает Day.Az.
Отметим, что представители ВВС Пакистана принимают участие в учениях в качестве наблюдателей.
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