Продолжаются полеты авиационных средств Азербайджана и Турции на совместных летно-тактических учениях "TurAz Qartalı - 2019" в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны, в ходе учений военная авиация обеих стран производит полеты с целью выполнения задач по планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с воздуха, передает Day.Az.

Отметим, что представители ВВС Пакистана принимают участие в учениях в качестве наблюдателей.