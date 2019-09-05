https://news.day.az/politics/1153370.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию электростанции «Шимал-2» в Баку 5 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию электростанции «Шимал-2» в Баку.
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию электростанции «Шимал-2» в Баку
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