Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Эмомали Шарифович,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Таджикистана - Дня независимости.

Сегодня дружественный Таджикистан уверенно продвигается по пути укрепления государственной независимости, развития экономики, дальнейшего улучшения благосостояния народа. Ваша страна вносит важный вклад в установление мира и стабильности в мире и регионе, международную безопасность и диалог.

Верю, что предпринимаемые нами шаги по дальнейшему укреплению основанных на взаимоуважении и взаимном доверии двусторонних отношений между нашими странами, расширению сферы охвата нашего сотрудничества будут постоянно служить интересам наших народов.

Уважаемый Эмомали Шарифович, в этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Таджикистана - мира и процветания", - говорится в послании.