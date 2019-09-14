Хорошо известно, что Армянская апостольская церковь, ее ставка в Эчмиадзине и все ее ответвления и филиалы в других странах - это рассадник коррупции, разврата и прочих далеко не богоугодных явлений.

И только сама паства наивно продолжает верить в "святость" церковников.

Издание Еpress.am со ссылкой на Русскую службу Би-би-си рассказало очередную историю столкновения интересов армян в России с российской епархией ААЦ.

Лидеры армянских общественных организаций в Сибири, Поволжье и на Урале обвиняют Российскую епархию Армянской апостольской церкви в рейдерских захватах, алчности, авторитарном стиле управления и попытках поссорить диаспору. В церкви говорят, что за этими обвинениями стоит неграмотность и тщеславие, пишет Би-би-си.

Ижевчанин Арсен Мосоян пять лет пытался покрестить дочь: "Семнадцать раз в епархию звонили, просили священника прислать. Не приехал никто". Отчаявшись дождаться священника ААЦ из Москвы, ижевские армяне пригласили монаха из Армении. Так они оказались в центре конфликта, который годами назревал внутри Армянской церкви, но выплеснулся наружу лишь сейчас.

Арсен Мосоян живет в Ижевске уже 26 лет. Он участвовал в строительстве церкви. Храм возводился на деньги членов Армянской общественной организации Удмуртии, ее председателя и бизнесмена из Башкирии. По словам Мосояна, Российская епархия ААЦ в строительстве не участвовала. В 2012 году храм был достроен, и община обратилась в Москву к архиепископу Езрасу (брат Католикоса Гарегина Второго) с просьбой освятить церковь и прислать священника. В ответ архиепископ попросил переоформить на епархию право собственности на церковь и всю прилегающую территорию и принять устав, передающий всю власть назначенному из Москвы настоятелю.

Община выполнила эти условия, но храм остался неосвященным. Как рассказал Би-би-си председатель диаспоральной организации Аракелян, епархия якобы выдвинула два дополнительных требования: от общины потребовали платить зарплату присланному из Москвы священнику (поверх доходов от всех выполняемых обрядов) и перевести в "стабилизационный фонд" епархии 1,2 млн. рублей.

В епархии эти условия Би-би-си комментировать не стали.

Отметим, что репутация у руководства российской епархии ААЦ подмочена давно и безвозвратно. Брат католикоса всех армян Езрас Нерсисян, по информации армянских СМИ, ведет разгульную жизнь, развратничает, занимается бизнесом и зарабатывает на наивных прихожанах миллионы. С именем Езраса (в миру Мкртыч) связано немало громких скандалов и позорных историй.

Так, в прошлом году в дни апрельского переворота в Ереване московские армяне во дворе армянской церкви провели акцию протеста против премьерства Сержа Саргсяна. Тогда предводитель Российской и Ново-Нахичеванской армянской епархии архиепископ Езрас Нерсисян, недолго думая, вызвал полицию. Увидев полицейских, демонстранты попытались войти в церковь, надеясь, что в чужой стране родная церковь их защитит. Однако брат Гарегина Второго закрыл двери, после чего полиция подвергла приводу десятки демонстрантов.

А еще раньше вскрылись вопиющие факты, которые должны были бы стоить архиепископу Нерсесяну сана, но почему-то не стоили.

Все началось с того, что пользователь Facebook Арцруни Аветисян рассказал на своей странице историю аргентинца армянского происхождения по имени Микаел (Марчелло). Мальчик осиротел после автокатастрофы, в которой погибли его родители, и был отправлен в Эчмиадзинскую духовную семинарию. Там он и подвергся сексуальному насилию со стороны Нерсисяна, который в то время проходил обучение в Геворкяновской духовой семинарии.

Публикация этой истории привела к большому скандалу в Армении, а расследования журналистов показали, что она может быть правдой - ее подтвердил ряд выпускников семинарии, учившихся вместе с будущим архиепископом. Сообщалось, что нынешний архиепископ Езрас не только сам насиловал мальчика, но и за деньки приводил к нему наркоманов.

"Вот истинный образ зловещего сына Григора, в то время в миру называемого Мкртычем, которого "всемогущий" брат-некатоликос сделал епископом. Это - приключение еще одной проститутки из этой извращенной семьи, которые продолжаются по сей день. Об этом прекрасно знает некатоликос-проститутка Гарегин", - возмущенно писали СМИ.

Несмотря на то, что скандал разразился нешуточный, архиепископ Езрас продолжает благополучно занимать свой пост и обирать прихожан.

Зульфугар Ибрагимов