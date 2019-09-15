В воскресенье состоялась финальная встреча 7-го Кубка мира по арена поло, организованная в Баку Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики (ФКСА).

За финальной встречей наблюдали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, президент Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Эльчин Гулиев, заместитель генерального секретаря Национального Олимпийского комитета, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Азер Алиев, президент Всемирной федерации поло Рето Гаудензи и другие гости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В решающей встрече турнира встретились "Elite Horse & Polo Club Baku" (Азербайджан) и "Los Nocheros Polo Club Münster". Наша команда, продемонстрировав высокое мастерство, стала победителем финальной встречи - 15:4. В составе нашей команды отличились Эльчин Джамаллы (9), Тарлан Гурбаналиев (4), Рашад Гасанов и Намиг Оруджев.

Команда "Los Nocheros Polo Club Münster" Германии заняла второе, "Evviva Polo Club St. Moritz" Швейцарии - третье, "Planernaya Polo Club Moscow" России - четвертое места.

Затем состоялось награждение победителя Кубка мира - команды Азербайджана. Президент Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Эльчин Гулиев вручил команде-победителю кубок турнира и ценные подарки. Лучшим игроком турнира был избран член нашей команды Эльчин Джамаллы.

Все игры турнира прошли на площадке, расположенной в "Elite Horse and Polo Club".

Отметим, что чемпионат Европы по поло, который состоится в будущем году с 10 по 20 сентября с участием 8 команд, также пройдет в Азербайджане.