Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за церемонией открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку
В Баку, на Национальной гимнастической арене прошла торжественная церемония открытия 37-го Чемпионата Мира по художественной гимнастике.
За церемонией наблюдали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди, Президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева и члены их семьи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Церемония открытия началась с представления национальных флагов стран-участниц турнира.
На церемонии выступили министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, а также президент Международной федерации гимнастики Моринаре Ватанабе.
Участники торжественной церемонии и зрители почтили минутой молчания память Бруно Гранди - бывшего президента Международной федерации гимнастики, скончавшегося на прошлой неделе.
Азад Рагимов, Моринари Ватанабе и посол Чемпионата мира, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Яна Батыршина объявили Чемпионат открытым.
На торжественной церемонии открытия турнира был исполнен Государственный гимн Азербайджана. Его в формате а капелла исполнила заслуженная артистка страны Тунзаля Агаева.
Кроме того, была принесена клятва от имени судей, гимнастов и их тренеров.
Заслуженный артист Мири Юсиф исполнил песню "Birinci ol" ("Будь первым!"), написанную специально к открытию Чемпионата мира в Баку.
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