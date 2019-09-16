В Баку, на Национальной гимнастической арене прошла торжественная церемония открытия 37-го Чемпионата Мира по художественной гимнастике.

За церемонией наблюдали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди, Президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Церемония открытия началась с представления национальных флагов стран-участниц турнира.

На церемонии выступили министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, а также президент Международной федерации гимнастики Моринаре Ватанабе.

Участники торжественной церемонии и зрители почтили минутой молчания память Бруно Гранди - бывшего президента Международной федерации гимнастики, скончавшегося на прошлой неделе.

Азад Рагимов, Моринари Ватанабе и посол Чемпионата мира, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Яна Батыршина объявили Чемпионат открытым.

На торжественной церемонии открытия турнира был исполнен Государственный гимн Азербайджана. Его в формате а капелла исполнила заслуженная артистка страны Тунзаля Агаева.

Кроме того, была принесена клятва от имени судей, гимнастов и их тренеров.

Заслуженный артист Мири Юсиф исполнил песню "Birinci ol" ("Будь первым!"), написанную специально к открытию Чемпионата мира в Баку.

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