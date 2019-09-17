https://news.day.az/politics/1157131.html Группе деятелей культуры Азербайджана присвоены почетные звания - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры.
Группе деятелей культуры Азербайджана присвоены почетные звания - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры следующим лицам присваиваются почетные звания Азербайджана:
"Народный артист"
Аллахвердиеву Васифу Керим оглу
Фараджову Сардару Фараджулла оглу
"Заслуженный деятель искусства"
Халыгзаде Фаттаху Халыг оглу
Раджабову Огтаю Мамедага оглу
"Заслуженный артист"
Бутенко Игорю Леонидовичу
Пяткину Николаю Александровичу
"Заслуженный учитель"
Гёкчайской Саиде Огтай гызы
Гусейновой Рухсаре Гусейн гызы
Ягубовой Назиле Мир Теймур гызы.
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