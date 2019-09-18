37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит на самом высоком уровне. Об этом сказал в среду Trend посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука, передает Day.Az.

"Прекрасная организация Чемпионата мира, это важные соревнования, так как они являются квалификационными на Олимпийские игры-2020. Поздравляю Федерацию гимнастики Азербайджана с прекрасной организацией", - сказал дипломат.

Говоря о деятельности Федерации гимнастики Азербайджана, посол отметил, что не знает, в какой еще стране проводится так много международных мероприятий по гимнастике на столь высоком уровне.

Георге Леука добавил, что спортсменки из Молдовы в восторге от созданных в Национальной арене гимнастики условий.

"Гимнастки в восторге, видя условия и для тренировок, и для соревнований. Мы рады, что сборная Молдовы и сборная Азербайджана с каждым годом увеличивают и улучшают свои результаты", - подчеркнул посол.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

В Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.