Заместитель председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуад Гахраманлы подал в отставку.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гахраманлы был вынужден пойти на этот шаг после того, как соцсети содрогнул скандал о том, что он садист и избивал жену с дочерью. Шокирующее признание опубликовала старшая дочь Гахраманлы Сельджан Ягмур, а на следующий день ее слова подтвердила младшая сестра, Сянай.

Н.Махмудов