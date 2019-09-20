https://news.day.az/politics/1158301.html Фуад Гахраманлы подал в отставку
Фуад Гахраманлы подал в отставку
Заместитель председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуад Гахраманлы подал в отставку.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Гахраманлы был вынужден пойти на этот шаг после того, как соцсети содрогнул скандал о том, что он садист и избивал жену с дочерью. Шокирующее признание опубликовала старшая дочь Гахраманлы Сельджан Ягмур, а на следующий день ее слова подтвердила младшая сестра, Сянай.
Н.Махмудов
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