https://news.day.az/politics/1158484.html Президент Ильхам Алиев наградил Мусу Шекилиева орденом "За службу Отечеству"
Президент Ильхам Алиев наградил Мусу Шекилиева орденом "За службу Отечеству"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Мусы Шекилиева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана Муса Шабан оглу Шекилиев награждается орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
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