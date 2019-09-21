Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Мусы Шекилиева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана Муса Шабан оглу Шекилиев награждается орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.