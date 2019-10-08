Азербайджан, Турция и Россия обладают серьезным потенциалом для развития трехстороннего сотрудничества в сфере политики и в различных отраслях экономики. Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член Совета по вопросам безопасности и внешней политики при президенте Турции Месут Хаккы Джашин в ходе стартовавшей сегодня в Баку международной конференции "Азербайджан-Россия-Турция: политический диалог, экономика, безопасность", проходящей на площадке АМИ Тренд.

Член Совета отметил, что на сегодняшний день Баку, Анкара и Москва успешно взаимодействуют в ключевых отраслях экономики и в энергетической сфере. "Наши страны реализуют совместные проекты, причем гарантом безопасности осуществляемых проектов выступают сами лидеры трех этих стран. Полагаю, что реализация масштабных проектов в сфере энергетики сегодня обретает важную значимость, и это создает предпосылки для того, чтобы три важных страны формировали энергетическую карту Европы", - заявил Джашин.

Член Совета отметил, что трехсторонний формат сотрудничества обладает большими перспективами для тесного взаимодействия в экономической, политической и энергетической областях.