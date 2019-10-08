https://news.day.az/politics/1163972.html Президент Ильхам Алиев: В нашем обществе не должно быть неравенства, расслоения, бедных
Президент Ильхам Алиев: В нашем обществе не должно быть неравенства, расслоения, бедных
В нашем обществе не должно быть неравенства, расслоения, бедных.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.
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