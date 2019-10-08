8 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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