https://news.day.az/politics/1163780.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-2», возведенного для вынужденных переселенцев
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-2», возведенного для вынужденных переселенцев
8 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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