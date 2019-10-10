https://news.day.az/politics/1164393.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром образования Турции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром образования Турции - ФОТО
10 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром образования Турецкой Республики Зией Сельчуком.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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