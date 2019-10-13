Очевидно, что Россия изменила свою политику в отношении конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Так наша собеседница прокомментировала заявление главы МИД России Сергея Лаврова по карабахскому конфликту, сделанное на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Напомним, что Лавров отметил: "Что касается обстановки на земле, я бы сказал - сейчас она гораздо спокойнее, чем год назад. Но вот политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается. Делают стороны заявления, достаточно серьезные, в том числе, звучали заявления, что Карабах - это Армения, так же как из Тираны премьер-министр Албании заявлял: "Косово - это Албания". Это, конечно, не помогает создавать атмосферу для возобновления политического процесса".

По словам Галины Ниязовой, карабахский конфликт, начавшийся на закате существования СССР и продолжающийся по сегодняшний день, определял и сейчас продолжает определять основные направления внешней политики Азербайджана. Одной из основных задач, таким образом, становится поиск союзников среди ведущих мировых держав, союзников, которые способны оказать влияние на Армению и привести страны к решению вооруженного конфликта мирным путем.

"Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" изменило статус-кво. Армения недовольна тем, что глава МИД России открыто обвинил Ереван в затягивании мирного разрешения конфликта, хотя и подтвердила, что сделано это было впервые за все годы его существования. Теперь Армения настаивает на беспристрастности и избегании оценок, носящих односторонний характер. Очевидно, что Россия изменила свою политику в отношении конфликта в Нагорном Карабахе - теперь это уже не игра в одни ворота", - подчеркнула российский эксперт.

Лейла Таривердиева