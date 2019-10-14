Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Соглашения между таможенными комитетами Азербайджана и Беларуси
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Соглашения между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Государственным таможенным комитетом Беларуси об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, проходящих между Азербайджаном и Беларусью.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, утверждается Соглашение между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Государственным таможенным комитетом Беларуси, подписанное 29 мая 2019 года в Баку об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, проходящих между Азербайджаном и Беларусью.
Государственному таможенному комитету поручено обеспечить осуществление положений Соглашения после его вступления в силу.
МИД Азербайджана поручено отправить уведомление правительству Беларуси о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
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