Заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак" в Международном дискуссионном клубе "Валдай" и выступление на встрече глав государств СНГ в Ашгабаде стали сокрушительным ударом для Армении и Никола Пашиняна.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Агиль Аббас на заседании парламентского комитета международных отношений и межпарламентских связей на тему "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак".

Он сообщил, что "азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана" должна демонстрировать более жесткую позицию.

""Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана" должна выйти за пределы страны. Для этого нужно уделять особое внимание финансовому вопросу. Армяне везде открывают свои представительства. И мы должны осуществлять поддержку карабахской общине. Почему у карабахской общины не должно быть представительств в Берлине, Париже? Необходимо учредить специальный фонд, чтобы поддерживать эту деятельность и все мы должны помогать этому фонду", - сказал депутат.