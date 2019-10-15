15 октября завершился визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь премьер-министра был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Виктора Орбана провожали в аэропорту первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.