https://news.day.az/politics/1166082.html Завершился визит премьер-министра Венгрии в Азербайджан
Завершился визит премьер-министра Венгрии в Азербайджан
15 октября завершился визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь премьер-министра был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Виктора Орбана провожали в аэропорту первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.
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