https://news.day.az/politics/1166100.html Завершился визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
15 октября завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.
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