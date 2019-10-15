https://news.day.az/politics/1166157.html Президент Кыргызстана: Под председательством Азербайджана сотрудничество в развитии экономики, торговли, инвестиций и других сферах будет еще больше укрепляться
Президент Кыргызстана: Под председательством Азербайджана сотрудничество в развитии экономики, торговли, инвестиций и других сферах будет еще больше укрепляться
Под председательством Азербайджана сотрудничество в развитии экономики, торговли, инвестиций и других сферах будет еще больше укрепляться.
Об этом во вторник сказал Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, передает Day.Az.
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